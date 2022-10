Raro diamante rosa venduto a quasi 60 milioni di euro

Un raro diamante rosa è stato venduto a Hong Kong per quasi 58 milioni di dollari (quasi 60 milioni di euro), stabilendo un record - secondo Sotheby's - per il prezzo per carato pagato all’asta per qualsiasi diamante o pietra preziosa. La pietra - Williamson Pink Star da 11,15 carati - è stata acquistata da un acquirente sconosciuto di Boca Raton, in Florida (Usa). Il prezzo finale è stato di 453,2 milioni di dollari di Hong Kong, pari a 57,7 milioni di dollari Usa, più del doppio del prezzo di vendita stimato che era di 21 milioni di dollari. I diamanti rosa sono la più rara delle gemme preziose e la più richiesta sul mercato globale: nel 2017 una pietra conosciuta come Ctf Pink Star è stata venduta a Hong Kong per 71,2 milioni di dollari.

