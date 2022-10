Jeans Levi's del 1880 trovati in una miniera venduti per oltre 87.000 dollari

Un paio di jeans Levi's del 1880 è stato venduto all'asta in una piccola città del New Mexico per più di 87.000 dollari. Lo riferisce la Cnn. I jeans, trovati in una miniera abbandonata, sono stati acquistati dal 23enne Kyle Hautner e Zip Stevenson, un veterano del mercato del "denim vintage".

I jeans sono stati venduti per $ 87.400, uno dei prezzi più alti mai pagati per un paio di jeans, incluso un premio dell'acquirente del 15%. Hautner ha pagato il 90%, mentre Stevenson ha contribuito con il restante 10%.

