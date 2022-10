Gli auguri alla community calabrese dalla vicepresidente Princi e  dalla direttrice USR Iunti

Sul primo numero dell'inserto Noi Magazine stagione 2022-2023 in prima pagina i messaggi di saluto di Giuseppina Princi, vicepresidente della Regione Calabria e assessora all'Istruzione, e di Antonella Iunti, direttrice generale dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria per le studentesse e gli studenti che partecipano alla grande community promossa dall'inserto di Gazzetta del Sud.

Il saluto della vicepresidente Princi: "Scrivete della terra che amate"

Cari giovani, con grande emozione mi rivolgo a tutti voi in occasione della nuova edizione di “Noi Magazine”, una rubrica innovativa che ha scommesso su di voi, ha dato spazio alla vostra voce, al punto di vista di chi scorge con spirito critico le piaghe più insondabili della società e le porta alla luce con la spontaneità ed il rigore che spesso voi insegnate agli adulti. A noi adulti, che a volte dovremmo imparare da voi a scandalizzarci ancora, a pretendere la bellezza, il rispetto della natura e l’assoluta intransigenza nei confronti della violazione dei diritti umani.

Grazie al vostro contributo, negli anni abbiamo assistito allo sbocciare di una generazione attenta, sensibile, appassionata. Non è mai mancata l’attenzione all’instancabile lavoro dei docenti che io ho sempre vissuto da una prospettiva privilegiata, in qualità di dirigente scolastica di un liceo calabrese. E non è facile perseverare, nonostante le tante carenze sul piano sociale, economico e strutturale nella scuola di oggi. Nonostante ciò, gli istituti pullulano di vitalità, di iniziative coinvolgenti e dinamiche che possono far scattare la molla del cambiamento ed aiutare le nostre regioni del sud a voltare pagina. Continuate a scrivere, e scrivete della vostra terra che amate tanto proprio perché sapete evidenziarne i problemi, oltre a coglierne il fascino. E non stancatevi mai della lettura, della ricerca di una cultura a tutto tondo che vi aiuti a costruire la vostra umanità e personalità, oltre alla professionalità ed al successo. Noi adulti vi aspetteremo e faremo di tutto per creare le condizioni che vi aiutino a realizzarvi nella vostra terra di origine, affinché i legami che ci appartengono non vadano perduti.

Augurandovi affettuosamente un buon anno, ringrazio e mi complimento con tutta la redazione per avere in tutti questi anni promosso la cultura attraverso un contenitore innovativo e stimolante come “Noi Magazine”.

Il messaggio della direttrice Iunti: un'agorà che rende i giovani protagonisti

L’anno scolastico appena avviato si apre all’insegna della transizione ecologica e di una grammatica della sostenibilità dello sviluppo e della convivenza tra i popoli tutta da riscrivere. Principi quali l’inclusione, la solidarietà sociale e la giustizia educativa si rinnovano alla luce di un tempo inedito in cui i paradigmi di riferimento stanno rapidamente modificandosi, richiedendo a tutti un impegno di responsabilità. In questo scenario, affiora con decisione la necessità di dare voce ai giovani per trovare nuove alternative, aprire prospettive e condividere le idee per il futuro.

Strumenti come Noi Magazine rappresentano un’opportunità per riaccendere il “gusto” di parlare di scuola con i giovani, co-protagonisti del progetto formativo che trova le sue radici nel presente, ma che deve guardare al futuro e coltivare l’immaginazione come pensiero per progettare e realizzare il mondo che verrà.

Per fare questo, occorre avviare con i ragazzi e le ragazze un dibattito scevro da implicazioni ideologiche che rimetta al centro dell’attenzione il loro progetto di vita e rivaluti l’apprendimento come valore per realizzare il bene comune.

Noi Magazine, quale finestra sul mondo della scuola, si configura come una nuova agorà dove le esperienze degli studenti si incrociano e si contaminano, aprendo nuove possibilità per ridare loro protagonismo e dotarli di strumenti di pensiero critici e creativi in grado di contrastare le derive dell’umanità. Imparare a scegliere, a selezionare e reinterpretare la realtà nell’immenso groviglio della complessità con consapevolezza e responsabilità, costituiscono i nuovi traguardi della conoscenza, ma richiedono l’abbandono di un modello di scuola superato dal tempo e la disponibilità a reinventare spazi e ambienti per l’apprendimento nuovi, inclusivi, aperti all’inedito, liberi da pregiudizi. Noi Magazine è un modello alternativo di ambiente di apprendimento e si configura come spazio ideale per dare consistenza alla vision giovanile, per dare visibilità alle esigenze e alle aspettative giovanili, poiché non si può realizzare una scuola migliore senza entrare in una relazione di senso con le nuove generazioni.

Auguro alla community di Noi Magazine un lavoro proficuo all’insegna del bisogno cogente di dare diritto di parola agli studenti e alle studentesse, per un impegno collettivo verso una scuola di tutti e di ciascuno.

