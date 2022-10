Il dramma di Carly Simon: perde due sorelle nell'arco di 24 ore

Il dramma di Carly Simon: la star di "You Are So Vain" ha perso le due talentuose sorelle nell’arco di 24 ore. Lucy and Joanna Simon erano entrambe malate di cancro. Joanna, la maggiore, era stata una celebre cantante d’opera e giornalista tv vincitrice di un Emmy: è morta mercoledì a 85 anni per un tumore alla tiroide. Lucy, che aveva firmato il musical di Broadway 'The Secret Garden', l’ha seguita giovedì a 82 dopo una battaglia contro il cancro al seno.

«La loro perdita sarà lunga e difficile da superare. Ma per quanto è triste questo giorno, è impossibile compiangerle senza ricordare le loro vite incredibili», ha detto Carly in una dichiarazione diffusa dai media. La star del folk e del country ha ricordato il rapporto strettissimo con le sorelle maggiori: "Non solo abbiamo fatto a turno nell’intraprendere carriere di successo e ad aprire la strada una per l’altra: eravamo anche le custodi dei rispettivi segreti. La nostra memoria collettiva". Le tre sorelle - e il fratello minore Peter, un fotografo morto nel 2018 a 71 anni - erano figlie di Richard Simon, una delle "meta" della casa editrice Simon and Schuster, e della moglie Andrea: la casa di famiglia era un luogo di ritrovo di ospiti celebri come il duo di Broadway Richard Rodgers e Oscar Hammerstein. Joanna era diventata celebre come cantante d’opera negli anni Sessanta dopo aver debuttato come mezzosoprano nel 'Matrimonio di Figarò alla New York City Opera.

Negli anni Ottanta, abbandonate le scene, era diventata la corrispondente culturale per la «MacNeil-Lehrer News Hour» della Pbs dove aveva vinto un Emmy per un servizio su malattia mentale e creatività artistica. Aveva sposato il giornalista Gerald Walker. Rimasta vedova nel 2004, era stata la compagna della leggenda del giornalismo Walter Cronkite. Carly e Lucy avevano a loro volta cantato assieme: il duo Simon Sisters si esibiva nei club di Greenwich Village aprendo per altri musicisti. Lucy si era poi sposata e aveva avuto bambini. Aveva però inciso due album da solista, «Lucy Simon" (1975) e «Stolen Time» (1977 per la Rca e scritto Con il marito David Levine, uno psichiatra, Lucy aveva prodotto due album per bambini premiati ai Grammy: «In Harmony» (1981) «In Harmony 2" (1983) con le voci di star come James Taylor, la sorella Carly, Linda Ronstadt e Bette Midler. Dieci anni dopo aveva composto la partitura per 'The Secret Garden', il musical tratto dal romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett, per cui aveva ottenuto una candidatura ai Tony.

