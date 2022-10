Donna uccisa e ingoiata (intera) da un pitone in Indonesia

Una donna di circa 50 anni nella provincia indonesiana di Jambi ha fatto una fine orribile: è stata uccisa e inghiottita, intera, da un pitone. Si chiamava Jahrah ed era data per dispersa da domenica mattina, quando era uscita di casa per andare al lavoro, in una piantagione di caucciù, come riferiscono i media locali citati da Bbc news online.

Lunedì sono iniziate le ricerche, finché ieri gli abitanti del villaggio hanno trovato un pitone con quello che sembrava essere un grande stomaco. A quel punto, gente del posto ha ucciso il serpente, lungo almeno cinque metri, e ha trovato al suo interno il corpo della donna.

"La vittima è stata trovata nello stomaco del serpente", ha detto ai media locali il capo della polizia di Betara Jambi, aggiungendo che il corpo sembrava essere in gran parte intatto quando è stato trovato.

Sebbene incidenti del genere siano rari, questa non è la prima volta che qualcuno in Indonesia viene ucciso e mangiato da un pitone. Due decessi simili sono stati segnalati tra il 2017 e il 2018. I pitoni ingoiano il loro cibo intero. Le loro mascelle sono collegate da legamenti molto flessibili in modo che possano allungarsi attorno a grandi prede, che possono includere animali grandi come maiali o persino mucche.

