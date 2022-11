La ginnasta in equilibrio sulle macerie: nuovo murale di Banksy in Ucraina

Lo street artist più famoso del mondo, Banksy, ha annunciato la realizzazione di un suo nuovo lavoro sul muro di un edificio in rovina nella città ucraina di Borodyanka, alla periferia di Kiev in Ucraina. L’immagine - diffusa sull'account Instagram dell’artista britannico, la cui identità è avvolta dal mistero - mostra una ragazza che sembra fare un esercizio di equilibrio, a testa in giù con le mani appoggiate sui resti di una di un muro distrutto dai bombardamenti.

Banksy ha già lavorato in siti controversi o di forte significato politico: suoi graffiti si trovano in altri territori di conflitto, come la Cisgiordania, dove si è espresso in solidarietà al popolo palestinese.

Di recente, lo street artist di Bristol aveva messo all’asta a Londra un suo lavoro: le 81 mila sterline di ricavato sono state donate a un ospedale pediatrico di Kiev.

