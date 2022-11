Astronoma bloccata su Twitter: il suo video di una meteora scambiato per porno

L'astronoma Mary McIntyre rivela che il suo account Twitter è bloccato dall'agosto scorso dopo che un suo video di una pioggia di meteoriti è stato scambiato per contenuto esplicito dai sistemi digitali di moderazione del gigante dei social media. Lo riferisce DailyMail.

Mag -4.8 #Perseid #fireball I saw last night from #Oxfordshire It was detected on our NW #meteorcamera The ionization trail was awesome (I'll share next!) Canon 1100D + 18-55mm lens 8sec ISO-800 f/3.5 #PerseidMeteorShower #Meteors #Perseids2022 pic.twitter.com/lv2cbkcDsM

— Mary McIntyre FRAS (she/her) (@Spicey_Spiney) August 13, 2022