Superenalotto, stasera l'estrazione da sogno: in palio un jackpot da 329 milioni di euro

E' sempre più febbre da Superenalotto . Oggi martedì 13 dicembre c'è in palio un super jackpot arrivato alla cifra record di 329 milioni di euro . Il 6 non viene centrato dal maggio 2021, mentre sul podio dei montepremi con le cifre più alte troviamo Lodi con 209 milioni vinti il 13 agosto del 2019, poi i 177 milioni vinti a Sperlonga nel lontano 2010 e i 163 milioni vinti in Calabria a Vibo nel 2016.

Nelle prime 5 vincite, in tre casi la vincita è stata realizzata con una sola schedina da 2 o 3 euro. Tra le regioni più premiate la Campania è al primo posto con 18 vincite, seguita dal Lazio con 16 e dall'Emilia Romagna con 13. Puglia appena fuori dal podio con 10 vincite, poi la Toscana e il Veneto con 9. Sono invece tre le regioni in cui non è mai realizzato un 6: Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige e Molise. Tra le città, Roma è quella in cui sono stati realizzati più jackpot, ben 10, per un totale di oltre 132 milioni. Seguono Sassari, con 5 jackpot del valore totale di 111 milioni di euro, mentre altri 111 milioni di euro sono stati centrati a Napoli, con 4 montepremi centrati.