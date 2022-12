IL PROGETTO

Fuorisede tornano a casa gratis a Natale grazie a Galbani: il pullman farà tappa in Calabria e a Messina

La società ha infatti sponsorizzato il viaggio di due pullman: il "Galbanino" di due piani per la Sicilia (con tappe in Campania e Calabria) e il "Galbanetto" diretto in Puglia fino in Salento.