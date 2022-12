Aurora Ramazzotti lascia Twitter: “La mia salute mentale ne beneficerà”

Torna a far parlare nuovamente di sé in ambito social, Aurora Ramazzotti. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha deciso di lasciare Twitter disattivando il profilo social. Non è ancora chiaro perchè abbia deciso di farlo, ma ha commentato così: "La mia salute mentale ne beneficerà, arrivederci Twitter”. E ancora, in un'altra storia ha aggiunto: "Facebook tu sei il prossimo".

A far maturare questa scelta saranno stati commenti poco carini e, talora, anche irriguardosi? Colpa, dunque, degli haters? Soprattutto in questa fase così delicata dato che è in dolce attesa?

