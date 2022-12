Cristiano Ronaldo cerca un maggiordomo: super paga da 6mila euro al mese

Alla soglia dei 38 anni, con l'ennesimo Mondiale giocato ormai alle spalle, la parentesi chiusa del Manchester Utd ed una carriera contrassegnata da grandissimi successi, Cristiano Ronaldo si prepara a vivere la sua nuova vita in Arabia Saudita con Al-Nassr. Il fuoriclasse portoghese percepirà uno stipendio monstre di 200 milioni all'anno.

Ma sono giorni anche di riflessione in vista anche del prossimo futuro. Cr7 insieme alla compagna Georgina Rodriguez pensa già a quando potrà godersi la villa più costosa del Portogallo: un investimento da 10 milioni di euro ma che arriverà a 20 milioni dopo tutti i lavori di completamento. Il prestigioso immobile si trova nella zona di Quinta Marinha, nella regione di Cascais sull'Oceano Atlantico, a una trentina di chilometri da Lisbona.

La casa avrà un livello di lusso inimmaginabile per i comuni mortali: si sviluppa su 2.720 mq suddivisi in tre piani con uno spazio esterno di altri 544 mq che comprende diversi giardini, una piscina esterna (in aggiunta ad una interna), una palestra, un campo da tennis e un garage per più di 20 auto, in cui Ronaldo potrà conservare il suo mostruoso parco macchine, compresa la Rolls-Royce Dawn regalatagli da Georgina per Natale.

Un'abitazione che avrà bisogno di tanta manutenzione cura ed è per questo che secondo il Correio da Manhã, il fuoriclasse lusitano è disposto a retribuire con ben 6000 euro al mese i quattro dipendenti previsti per la cura della casa tra i quali un maggiordomo e un cuoco.

