Salt Bae, 600 euro "per tagliare la carne al tavolo mentre era al telefono"

Ancora polemiche sul ristoratore turco Salt Bae, che dopo lo scontrino da capogiro e le foto mentre bacia la Coppa del mondo accanto a Messi, ora fa discutere il web per un altro episodio.

Stavolta a tirarlo in ballo è un cliente arrabbiato di Nusr-Et, la catena di ristoranti che lo ha reso celebre ovunque. "Il cibo era troppo costoso e il personale molto scortese", così l'uomo ha recensito la serata trascorsa nel locale, serata costata 600 euro, a fronte di un atteggiamento come quello del macellaio turco (pagato per andare al tavolo a tagliare personalmente la carne) che per il cliente è risultato inaccettabile. "Ha parlato al telefono con qualcuno al nostro tavolo, totalmente irrispettoso".

