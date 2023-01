Battesimo del Signore, Papa Francesco: "Allattate i bambini in chiesa, in libertà"

Questa mattina, nella Cappella Sistina, Papa Francesco ha presieduto la Santa Messa nella quale ha battezzato 13 bambini. "E' come un compleanno, perché il battesimo ci fa rinascere alla vita cristiana. Per questo vi consiglio di insegnare ai vostri figli la data del battesimo, come un nuovo compleanno: che tutti gli anni ricordino e ringrazino Dio per questa grazia di essere diventati cristiani" ha detto il Papa.

«Adesso sono silenziosi, ma magari fra poco qualcuno darà il La» e allora tutti inizieranno a farsi sentire: «I bambini sono sinfonici», ha detto Papa Francesco nell’omelia della Messa per il Battesimo del Signore, dopo aver impartito il sacramento ai 13 neonati. «Lasciateli gridare, lasciateli piangere, magari qualcuno ha fame», ha aggiunto «allattateli in libertà. Qualcuno potrebbe avere caldo, stiano tutti comodi».

«Festeggiamo oggi questo inizio di cammino», ha detto ancora Bergoglio, «questi bambini iniziano una strada, sta a voi e ai padrini e le madrine aiutarli. E insegnargli a pregare. Fin da bambini, imparino a pregare magari anche solo muovendo le mani. Gli servirà tutta la vita».

