Ondata di commozione per la morte di Antonella Fragiello, finalista di Miss Italia nel 2004

Sta suscitando un’ondata di commozione e numerosi commenti sui social la morte, a soli 37 anni, della modella napoletana Antonella Fragiello, finalista di Miss Italia nel 2004. A stroncarla un tumore che ha combattuto non perdendo mai il sorriso che la caratterizzava. L'ultimo messaggio che ha lasciato su Fb, dedicato al marito Carlo. «Sono lontana da te da qualche giorno e non c'è minuto della giornata in cui non penso quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso, Sei raro. Sei tu. Ti amo». La Fragiello aveva partecipato a diverse campagne pubblicitarie e che aveva organizzato anche una tappa napoletana di Miss Italia. Domani alle 12, nella parrocchia San Tommaso del quartiere di San Pietro a Patierno i funerali della Fragiello.

La donna si era ammalata di tumore e due giorni fa c'è stato un rapido peggioramento della situazione clinica. E’ stata ricoverata e purtroppo ieri è morta.

Choc nella sua Casoria, comune a nord di Napoli, dove aveva mosso i primi passi nel mondo della moda e dove si era sposata. Poi il successo a 19 anni e la vita tra Roma e Milano. Da quando si è ammalata è ritornata nella sua città per avere vicina la famiglia e il marito a cui ha dedicato il suo ultimo post su Facebook. «Sono lontana da te da qualche giorno e non c'è minuto della giornata in cui non penso a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo».

Ragazza sensibile e altruista, si è fatta notare anche per le iniziative di solidarietà che l’hanno vista protagonista a Napoli e non solo e i social sono pieni di messaggi di amici e conoscenti addolorati dalla notizia della scomparsa della ex modella. I funerali domani alle ore 12, nella parrocchia di San Tommaso nel quartiere napoletano di San Pietro a Patierno.

