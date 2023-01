Le gemelle Francesca e Maria festeggiano 200 anni (in due): il parroco e il sindaco loro nipoti

Per tutta la loro esistenza, le gemelle Francesca e Maria hanno condiviso momenti insieme e hanno celebrato un traguardo significativo: i 100 anni. Anzano di Puglia, un piccolo paese situato sui Monti Dauni, nel Foggiano, a 760 metri di altitudine, ospita le due donne, nate il 23 gennaio 1923. Durante la loro festa di compleanno, circondate dall'amore dei loro concittadini e dei loro parenti, molti dei quali provenienti dagli Stati Uniti. Un'occasione che ha unito un'intera comunità. Dopotutto, raggiungere il secolo di vita non è un'impresa comune. Duecento anni in totale. Non male.

Nel corso della loro vita, le due donne hanno lavorato nei campi e si sono prese cura della famiglia. Maria si è sposata e ha avuto quattro figli, mentre Francesca non si è mai legata in matrimonio. Per Francesca, chiamata affettuosamente "Cecca" dai cari, raggiungere i 100 anni è "un dono di Dio". Ricordando il suo paese quando è nata, Francesca rimpiange l'Anzano del passato, che ora "non è più come prima" a causa dello spopolamento dei Monti Dauni.

Alla festa dei 100 anni erano presenti anche il parroco del paese e il sindaco, entrambi nipoti di nonna Maria.

