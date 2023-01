Papa, critiche al Pontificato? "Chiedo solo che me le dicano in faccia"

L’atteggiamento di critica al pontificato «non lo riferirei a Benedetto, ma a causa dell’usura di un governo di dieci anni». Lo ha detto il Papa in una intervista ad Ap. All’inizio, la sua elezione è stata accolta con un senso di «sorpresa» per un Papa sudamericano, poi è arrivato il disagio «quando hanno iniziato a vedere i miei difetti e non gli sono piaciuti», ha detto. «L'unica cosa che chiedo è che me le dicano in faccia, perché è così che cresciamo tutti, giusto?». Francesco ha elogiato Benedetto come un "gentiluomo" e ha detto della sua morte: «Ho perso un papà, per me era una sicurezza, ho perso un buon compagno».

