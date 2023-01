Rupert Murdoch, il magnate 91enne ritrova l'amore con Anne-Leslie Smith

Rupert Murdoch, a 91 anni e dopo quattro matrimoni falliti, è stato paparazzato insieme alla sua nuova compagna, Anne-Leslie Smith, che ha 25 anni meno di lui. La coppia è stata fotografata mentre si mostra affettuosa in una villa alle Barbados. Lo rivela l'ultimo numero del settimanale "Chi".

Murdoch e Smith si sono incontrati in California dopo che Murdoch ha divorziato da Jerry Hall ad agosto e da allora non si sono più separati, trascorrendo il Natale insieme nella villa di Londra del magnate e poi partendo per le vacanze ai Caraibi. Anne-Leslie Smith ha alle spalle due matrimoni e una vita difficile ma ha trovato conforto nella fede e svolge attività benefiche.

Intanto, Rupert Murdoch ha rinunciato al suo piano per una fusione fra Fox Corp e News Corp., le sue due società. Il tycoon e suo figlio Lachlan in una lettera al consiglio di amministrazione hanno ritirato la proposta di unione dopo aver determinato che «non è ottimale» per gli azionisti di Fox e News Corp in questo momento.

