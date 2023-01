Ecco i giorni della merla, i tre più freddi dell'anno. Significato, tradizioni e leggende

Iniziano oggi, domenica 29 gennaio, i tre giorni della merla: quelli che secondo le tradizioni popolari sono conosciute come i giorni giorni più freddi dell'anno. In questo caso oggi domenica 29 gennaio, domani lunedì 30 gennaio e dopodomani, martedì 31 gennaio. Una credenza troppo spesso però non corroborata da assunti scientifici, anche se in questi giorni le basse temperature, il freddo ed il gelo la fanno da padrone un po' su tutta la penisola.

Esistono numerose leggende e racconti relativi ai giorni della merla. Si narra che la merla avesse un piumaggio bianco e andasse a ripararsi dal freddo all'interno di un caminetto. Ma il suo manto, per via della fuliggine, divenne grigio rimanendo poi così come colore. La leggenda, dunque, suggerisce attraverso la favoletta della merla il dimorfismo della livrea del merlo che è bruno-grigio nella merla e nero nel merlo.

Un altro racconto famoso è quello che vide la merla intenta a raccogliere provviste. Un mese di gennaio che le aveva già creato dei problemi e allora decise che provvedendo a delle scorte di cibo poteva affrontare al caldo questo mese difficile

La storia narra che quando uscì dopo i giorni così freddi, si mise a cantare con grande felicità e cantò contro quel mese di gennaio così freddo. Gennaio però non la prese bene e scatenò l'inverno chiedendo al uso prossimo, febbraio, di far arrivare tre giorni di freddo intenso. Gennaio era fatto di soli 28 giorni e riuscì ad avere la meglio portando la merla a correre ai ripari e rifugiarsi nuovamente dentro al caldo. Tornò fuori tre giorni dopo, era già l'1 febbraio e il freddo era scomparso, ma la merla si trovò le piume grigie per sempre.

