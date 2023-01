Giovanni Allevi in ospedale lotta contro la malattia: "Ce la stiamo mettendo tutta, aspettatemi!"

Giovanni Allevi continua a lottare contro la malattia. E oltre a farlo dal suo letto di ospedale lo fa anche sui social dove continua a informare i suoi fan. Il pianista e compositore lotta dal giugno 2022 contro una grave malattia delle cellule del sangue, un mieloma multiplo. Lo aveva fatto sin dal primo momento, trasformando il dolore in note musicali sul diagramma o catturando immagini durante la degenza ospedaliera, come quella foto di un tramonto riflesso nella sacca di medicinali che gli stavano somministrando. Adesso Allevi trova nuovamente la forza di sorridere e invia un nuovo messaggio di speranza, mostrando un libro che gli sta a cuore. "Un libro che ho amato moltissimo ai tempi dell'università - scrive Allevi - Per secoli la guarigione è stata un'arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni. La scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato. Qui in Istituto si respirano il talento, l'intuizione, la forte volontà di guarire ed alleviare le sofferenze, con un farmaco, ma anche con un sorriso. Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi!".

