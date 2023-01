Paola Barale: "La menopausa non significa essere decrepita o senza una vita sessuale"

Paola Barale ha condiviso racconti personali e profondi durante un'intervista con Silvia Toffanin in diretta a "Verissimo". La showgirl ha parlato dei suoi obiettivi da giovane di diventare insegnante di ginnastica, del suo ingresso nel mondo dello spettacolo e del suo atteggiamento verso la vita. Ha rivelato di credere nell'entusiasmo e nella gratitudine per quello che si ha e si sente molto fortunata.

Ha anche discusso di argomenti spesso considerati tabù come la menopausa, che definisce come una tappa normale della vita di una donna: «È un momento naturale nella vita di una donna. Mi è successo presto, ma me la vivo bene. Uno pensa che una donna in menopausa sia decrepita o non abbia una vita sessuale. Certo, ci sono dei cambiamenti. Ma è una cosa normale, da vivere in un modo normale. Magari con l'aiuto di specialisti. Non è una malattia, è un cambiamento».

Inoltre la Barale ha condiviso anche la sua esperienza con l'amore e la scelta di non avere figli. Ritiene che per avere figli ci debbano essere le giuste condizioni e che non c'erano i presupposti per farlo nella sua situazione personale.

