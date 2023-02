Novità Skype, traduzione vocale dal vivo anche in italiano

Con la nuova versione delle sue app per computer e dispositivi mobili, numero 8.93, Skype introduce la traduzione vocale in tempo reale, anche in italiano. La novità, anticipata qualche settimana fa, permette a due utenti di parlare in lingue differenti, mentre l’intelligenza artificiale ascolta e traduce con la voce i rispettivi linguaggi. La funzione rappresenta uno sviluppo ulteriore delle capacità dell’IA, non solo nella traduzione in sé, ma anche per la replica, il più fedele possibile, di tono e cadenza degli interlocutori. A differenza dei sintetizzatori vocali già diffusi, l’opportunità di utilizzare Skype per tradurre dal vivo una conversazione è fondamentale con il consolidamento del lavoro da remoto nel post pandemia, ottenendo maggiore empatia durante le videocall tradotte. «Che tu debba tradurre dall’inglese allo spagnolo, dall’inglese al francese o comunicare tramite voce o testo in decine di lingue, Skype può aiutarti a farlo in tempo reale, abbattendo le barriere linguistiche con i tuoi amici, familiari, clienti e colleghi. Al momento, il nostro traduttore vocale è in grado di tradurre conversazioni da 60 lingue in 11 lingue, tra cui inglese, spagnolo, francese, tedesco, cinese (mandarino), italiano, portoghese (Brasile), arabo e russo» spiega l’azienda. Microsoft sottolinea che, essendo basato su intelligenza artificiale, l'uso quotidiano di Skype Translator potrebbe migliorare la precisione della tecnologia vocale. Al primo accesso, l’app chiederà di abilitare la traduzione dal vivo, con la possibilità di contribuire o meno alla sua ottimizzazione, permettendo al software di utilizzare frammenti vocali delle conversazioni.

