Scarsa libido? L'aiuto più efficace arriva dall'ormone del bacio

A pochi giorni dall’appuntamento più atteso dagli innamorati, ecco una scoperta che potrebbe aiutare tante coppie 'in difficoltà': il cosiddetto ormone del bacio, o kisspeptinà, può essere efficace per curare i problemi di libido per lui e lei, quando uno scarso desiderio sessuale mina l’armonia della coppia. Lo rivelano due studi clinici pubblicati entrambi sulla rivista JAMA Network Open e condotti da medici dell’Imperial College di Londra e dell’Imperial College Healthcare NHS Trust.

Gli esperti hanno scoperto che l’ormone è efficace nel curare il disturbo da desiderio sessuale ipoattivo, condizione caratterizzata da un basso desiderio sessuale che colpisce il 10% delle donne e l’8% degli uomini in tutto il mondo, con un impatto psicologico e sociale devastante.

I due studi clinici hanno coinvolto 32 donne in pre-menopausa e 32 uomini con il disturbo. I pazienti hanno eseguito una risonanza magnetica, esami del sangue e comportamentali. La somministrazione di Kisspeptina rispetto al placebo, ha migliorato l’attività cerebrale delle aree legate alla libido sessuale, con effetti positivi sul comportamento sessuale.

Nei maschi l’ormone è risultato anche efficace contro problemi di impotenza. «Ho ricevuto l’infusione di kisspeptina nel giugno 2021 - racconta uno dei pazienti trattati - e ho notato una differenza in termini di desiderio sessuale verso la mia partner. La settimana in cui ho ricevuto il farmaco abbiamo concepito nostro figlio, che è nato nel marzo 2022. Il risultato della sperimentazione è stato il migliore possibile. Sono davvero felice di aver contribuito a questa sperimentazione, che mi ha cambiato la vita». I risultati pongano le basi per trattamenti basati sulla kisspeptina per donne e uomini con scarso desiderio sessuale. L'ormone è risultato sicuro e ben tollerato e sarà presto testato in nuovi trial clinici di fase più avanzata.

