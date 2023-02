Cassazione: se la ex dopo il divorzio rifiuta un lavoro perde l'assegno di mantenimento

La Cassazione ha deciso che il rifiuto di un impiego può essere considerato una violazione dei doveri post-coniugali e può portare a una riduzione o revoca dell'assegno di mantenimento. Lo riferisce il Corriere della Sera.

Nel caso preso in esame, una coppia aveva concordato un assegno di 48.000 euro l'anno e l'ex marito aveva richiesto una revoca perché la donna aveva una relazione stabile e aveva rifiutato una proposta lavorativa. Tuttavia, i giudici hanno sottolineato che se non è possibile procurarsi mezzi di sostentamento, il coniuge più debole ha il diritto ad essere mantenuto. L'autonomia è considerata un requisito fondamentale per i coniugi durante e dopo il divorzio.

© Riproduzione riservata