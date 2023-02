Enrico Murdocco e la farina di grilli: «Insultato sui social per il mio lavoro»

Enrico Murdocco, un panettiere torinese classe 1991, ha scatenato suo malgrado un dibattito culinario in Italia per il pane a lievitazione naturale che produce anche con farina di grillo. La farina di grillo è stata autorizzata dalla Comunità europea per la commercializzazione e viene prodotta dalla Italian Cricket Farm a Scalenghe. Lo riferisce il Corriere della Sera. C’è già chi lo ha minacciato e insultato e chi, al contrario, si è prenotato per il primo assaggio.

Murdocco ha combinato la farina di grillo con la farina di grano per creare un pane simile alla tradizione italiana e il prezzo per una pagnotta sarà di 20 euro al chilo. Murdocco afferma che questa esperienza culinaria "non sarà la salvezza del pianeta ma un viaggio culturale di gusto".

«Francamente - dice Murdocco al Corriere - non capisco neppure tutte queste prese di posizioni. Dietro a una farina di grillo io non ci vedo altro che un aspetto culturale. Ci sono dei paesi inorriditi all’idea che noi mangiamo carne di vacca, eppure non c’è tutta questa bagarre»

