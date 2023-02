Gli italiani "concentrati" nelle città costiere: ecco la mappa 3D

Entro il 2050, la popolazione mondiale raggiungerà i 10 miliardi, dopo essere più che quadruplicata negli ultimi 100 anni. Tuttavia, la distribuzione della popolazione sulla superficie terrestre non è uniforme.

Come riferisce il Sole24Ore, Terence Teo, professore associato presso la Seton Hall University, ha creato una serie di mappe 3D che mostrano la densità di popolazione di sei paesi, utilizzando dati open source di Kontur Population. Ha utilizzato il linguaggio di programmazione R e il pacchetto di tracciamento dei percorsi Rayshader per creare le mappe.

In Italia, nonostante abbia una popolazione di 59 milioni e grandi aree metropolitane, i picchi di popolazione sono concentrati nelle città costiere (a parte, naturalmente "metropoli" come Milano e Torino) come Genova, Napoli, Palermo e Roma: la capitale si estende fino alla costa attraverso il quartiere di Ostia dove sorgeva l'antico porto.

