Il terremoto in Turchia del 6 febbraio 2023 registrato in Antartide

Le onde sismiche generate da un terremoto forte quale quello verificatosi il 6 febbraio scorso alle 1:17 UTC in Turchia, M=7.9, possono essere registrate in tutto il pianeta. Onde P (Prime) e onde S (Seconde) viaggiano all’interno della Terra e ci permettono di “radiografarne” le profondità, rimbalzando fra le diverse discontinuità sotto la superficie. Dall’interpretazione dei sismogrammi registrati scaturisce la maggior parte delle conoscenza sull’interno della Terra. Oltre alle onde di volume (P ed S) che passano attraverso la Terra, un altro tipo di onde vengono irradiate dalla sorgente sismica: le onde di superficie (Love e Rayleigh, che le hanno studiate per primi). Come dice il nome queste onde sono confinate a viaggiare solo sulla superficie terrestre, sparendo rapidamente all’interno della Terra, via via che si scende in profondità, in modo simile al moto ondoso del mare (cui in particolare le onde di Rayleigh sono “imparentate”). Le onde di superficie si propagano più lentamente di quelle di volume, ma si attenuano anche più lentamente, per cui ad una certa distanza dall’epicentro le onde di superficie sono quelle con ampiezza maggiore e possono compiere più volte il giro della terra.



Ad esempio possiamo analizzare i segnali di una stazione sismica collocata in un posto speciale: Terra Nova Bay, sigla internazionale TNV, posta a circa 15.000 km dall’epicentro. Si tratta della stazione installata presso la Base Italiana in Antartide “Mario Zucchelli”, sin dai primi anni del Progetto Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA). In funzione oramai dal 1989, trasmette i suoi dati in tempo reale al nostro centro di acquisizione e quindi in EIDA (European Integrated Data Archive), da dove possono essere estratti insieme a quelli di molte altre reti sismiche tra cui quelle gestite dall’INGV.

