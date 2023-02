Arriva in Italia il primo hamburger con farina di grillo: è il Grillo Cheeseburger

La farina di grillo è stata utilizzata per creare un hamburger verde, chiamato Grillo Cheeseburger, venduto dal ristorante Pane & Trita di Milano. Nonostante l'hamburger contenga solo l'1,6% di farina di grillo, ha suscitato reazioni contrastanti tra i clienti. La farina di grillo è stata autorizzata per la vendita dall'Unione Europea il 24 gennaio, insieme ad altri prodotti alimentari a base di insetti, come il grillo domestico, la cui farina è utilizzata nell'hamburger. Gli insetti sono allevati in allevamenti controllati e certificati in Europa.

Ecco gli ingredienti

Il pane del Grillo Cheeseburger è verde grazie all'aggiunta di alga spirulina, che lo rende molto appariscente. Il burger, composto da fagioli cannellini, patate, pane grattugiato, acqua, olio di girasole, lievito, sale, estratto di manzo d'orzo, sale e farina di grillo, viene accompagnato da scamorza fusa, cavolo viola, patatine fritte e diverse salse.

I dettagli

Nonostante le proprietà nutrizionali della farina di grillo siano invidiabili, il suo costo è ancora elevato, attorno ai 70 euro al chilo. Il ristorante importa la farina da un produttore tedesco e per il momento la produzione dell'hamburger è limitata a 100 al giorno. Tuttavia, secondo uno dei soci, l'utilizzo della farina di grillo rappresenta un passo avanti verso la sostenibilità alimentare e la riduzione dell'impatto ambientale causato dall'allevamento di animali per il consumo di carne. Nonostante ciò, la catena afferma che continuerà a offrire piatti a base di carne tradizionale.

