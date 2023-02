"Cicatrice francese", allerta per nuova sfida su TikTok: i ragazzi si provocano lividi in faccia

Attenzione a «non lasciarsi travolgere dall’insensatezza di certe mode». E’ l’alert che la Polizia Postale ha pubblicato sul proprio sito rivolgendosi a genitori e ragazzi in merito all’ultima challenge apparsa su TikTok: i tutorial sulla "cicatrice francese", una sfida che consiste nel farsi dei lividi sul viso stringendo con forza la pelle con le dita. A lanciare l’allarme sulla nuova moda erano stati nei giorni scorsi i presidi di alcune scuole. In particolare in due scuole medie di Bologna gli insegnanti si sono preoccupati vedendo diversi ragazzi e ragazze arrivare in classe con i lividi sul volto. Inizialmente hanno pensato ad atti di bullismo, come quelli che anche in passato si sono trovati costretti ad affrontare, ma in poco tempo hanno scoperto la verità, ovvero che quei lividi, tutti uguali, sugli zigomi, erano un atto di autolesionismo inflitto come una sorta di rito di appartenenza.

Si è poi scoperto che su TikTok ci sono alcuni tutorial che insegnano come procurarsi il livido. I presidi hanno allertato le famiglie e si è cercato di correre ai ripari. Anche perché, casi analoghi sarebbero stati segnalati anche in altre parti d’Italia e rilanciati dal tam tam via social. Quel che si ottiene, dice la Postale, «è una temporanea deturpazione del viso, i cui esiti però, possono durare diverse settimane, producendo talvolta danni alla cute, anche gravi». Ecco il motivo dell’alert, accompagnato da una serie di consigli. Ai genitori si ricorda di parlare con i ragazzi della questione e in generale delle challenge sui social, di monitorare la navigazione e l’uso delle app social, stabilendo un tempo massimo da trascorrere connessi, di mostrare attenzione per tutto ciò che tiene i ragazzi incollati agli smartphone, di segnalare al commissariato on line (www.commissariatodips.it) i video riguardanti sfide pericolose. Ai ragazzi, invece, il consiglio è quello di avere il massimo rispetto del proprio corpo, di ricordare che gli effetti della 'cicatrice francesè possono durare per settimane e lasciare segni visibili per molti mesi, di segnalare ad un adulto di fiducia se qualche amico partecipa o vuole partecipare a sfide pericolose o illegali. Ai giovani la Polizia Postale ricorda infine che è reato diffondere informazioni e immagini private di altri, soprattutto se minorenni.

