Bonus psicologo fino a 1.500 euro, a chi spetta e come presentare la domanda - GUIDA

Bonus psicologo fino a 1.500 euro, a chi spetta e come fare domanda - GUIDA.

Si estende il bonus psicologo sperimentato nel 2022 con un boom di richieste, tanto che una domanda sola su dieci è stata accolta. Il "sostegno delle spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti all'albo degli psicologi", che era stato legato all'aumento delle condizioni di fragilità psicologica dopo la pandemia, viene esteso anche agli anni 2023 e 2024 e successivi. Il limite sale a 1.500 euro a persona (nel 2022 era di 600 euro a persona con parametrazione alle diverse fasce Isee entro i 50.000 euro). Basso, alla luce dell'interesse, il limite complessivo di spesa: 5 milioni di euro per il 2023 e 8 milioni decorrere dal 2024.

Prevede un contributo economico per le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica. Il beneficio è fruibile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia presso gli psicologi iscritti all’albo che abbiano aderito all’iniziativa tra cui il cittadino potrà scegliere.

Per ottenere il bonus psicologo 2023, prima di tutto bisognerà presentare il modello Isee 2023, senza errori o omissioni, ed il suo importo dipenderà dal valore Isee del nucleo familiare. In tutti i casi non potrà superare il valore di 50.000 euro.

