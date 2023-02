Nudi e crudi, concorrente vicino al fuoco si ustiona le parti intime

Un concorrente di “Nudi e Crudi” ha avuto un incidente che ha scioccato gli utenti dei social: le sue "parti intime" sono state ustionate dalle fiamme. Il reality show, chiamato “Naked & Afraid”, segue le vicende di una coppia di estranei che tentano di sopravvivere completamente nudi in un ambiente ostile per ventuno giorni senza cibo né vestiti. Secondo quanto riferito, l'uomo ha mantenuto la calma e ha riso per tutto il disagio mentre gli operatori sanitari gli prestavano cura.

Naturalmente, l'episodio ha generato molte reazioni sui social network, diventando rapidamente virale.

In questo programma, trasmesso in Italia su DMAX e Nove, gli infortuni per i concorrenti sono molto comuni. La nuova stagione uscirà domenica e vedrà Mouzer e Jammerbund sfidare la natura selvaggia per sei settimane.

Sam Mouzer, si è addormentato troppo vicino alle fiamme e si è svegliato pochi minuti dopo urlando dal dolore alle sue parti intime, che stavano bruciando. Sam "si è bruciato solo la punta del pene", ma il dolore è stato comunque terribile.

L'infortunio è avvenuto di notte, in una zona isolata degli Stati Uniti, ma fortunatamente i medici del programma sono arrivati immediatamente sul posto. La sua compagna di avventura, Lily, ha allertato i dottori e Sam è stato portato in cura. Nonostante l’incidente, il concorrente ha deciso di continuare la sua esperienza a “Nudi e Crudi”.

