La figlia di Little Tony vuole querelare Gino Paoli: "Ha gettato fango sui miei genitori"

Non ha digerito quelle frasi assolutamente fuori luogo e dopo aver manifestato la sua rabbia nei giorni scorsi è tornata alla carica, annunciando possibili azioni legali. Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony valuta azioni legali: "Sto consultando un legale, devo decidere se querelare Gino Paoli. Mi prendo qualche giorno per riflettere, è stata una settimana frenetica. Intanto continuo ad aspettare, ma so che non arriveranno le scuse né pubbliche, né private. Deciderò cosa fare. Sento la responsabilità di dover difendere due persone che non ci sono più, i miei genitori. Non consento a nessuno di gettare fango su di loro. Questo è certo. Capirò come fare".

La figlia di Little Tony nei giorni scorsi aveva chiesto a Gino Paoli di scusarsi pubblicamente per le dichiarazioni fatte a Sanremo sui suoi genitori. Gino Paoli aveva parlato della vita privata del collega - scomparso dieci anni fa - tirando in ballo dettagli sul suo matrimonio. La Ciacci ha ammesso che i genitori fossero entrambi dal carattere forte e ribelle, ma che il pettegolezzo “da bar” raccontato da Paoli non avrebbe alcun fondamento, soprattutto raccontato su un palco prestigioso come quello dell’Ariston, dove quelle parole sono apparse totalmente fuori luogo. E ha voluto sottolineare che tra i due c’era un rapporto di stima come può essere quello tra due colleghi, non certo una grande amicizia

