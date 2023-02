Una donna ha deciso di lasciare il marito e fuggire con il suo amante dopo aver ricevuto consigli dal chatbot di intelligenza artificiale ChatGPT. Oltre ad essere un generatore di testo, il bot ha dimostrato di essere anche un valido consulente per le relazioni.

La storia di Sarah

Sarah, una donna di 37 anni di Londra, ha chiesto a ChatGPT di OpenAI se dovesse porre fine al suo matrimonio e alla fine ha seguito il consiglio del bot.

Secondo quanto riportato dal The Mirror, Sarah lavora nel mondo della tecnologia ed è stata attratta dall'idea di chiedere aiuto al bot per una così importante decisione di vita.

Sarah aveva una relazione extraconiugale da sei mesi, mentre era sposata da cinque anni. Tutto è iniziato su un sito di incontri rivolto a persone sposate chiamato Illicit Encounters. La donna ha trovato un'empatia con il bot su problemi comuni vissuti nel suo rapporto di coppia, il che l'ha portata a riflettere sul futuro del suo matrimonio.

In difficoltà su quale scelta prendere, ha chiesto a ChatGPT "di scrivere una storia basata sulla mia situazione attuale e su cosa dovrebbe fare la persona coinvolta in un matrimonio fallito mentre vive l'eccitazione di una nuova relazione".

Il potere di ChatGPT

Il bot ha analizzato la situazione di Sarah e ha creato una narrazione che l'ha convinta a lasciare il suo matrimonio. Sarah è rimasta sorpresa "di quanto il bot sia stato in grado di comprendere la mia situazione e persino di considerare la mia felicità..."

Anche se la vicinanza di Sarah al mondo della tecnologia l'ha spinta a cercare una soluzione con la divinazione generativa, non consiglia ad altre persone di prendere decisioni così importanti con l'AI.

ChatGPT ha visto oltre un milione di utenti nella settimana di lancio e l'attuale versione GPT-3 del bot è già in funzione, mentre l'attesa per GPT-4 è alta.

Nonostante i successi dei consigli di ChatGPT come quello di Sarah, la consulenza di AI per le questioni di vita rimane una questione controversa. Tuttavia, la storia di Sarah dimostra il potenziale delle tecnologie autonome per cambiare le nostre vite.

Cosa ha risposto ChatGpt alla domanda: nostro esperimento

Per verificare quanto affermato da Sarah, abbiamo posto a ChatGpt fi OpenAi questa domanda: cosa dovrebbe fare la persona coinvolta in un matrimonio fallito mentre vive l'eccitazione di una nuova relazione? Ecco cos'ha risposto:

"Se una persona coinvolta in un matrimonio fallito sta vivendo l'eccitazione di una nuova relazione - ha scritto ChatGpt - è importante che prenda in considerazione le conseguenze delle sue azioni e le possibili conseguenze per tutti i coinvolti.

Ecco alcuni suggerimenti su cosa dovrebbe fare la persona coinvolta in un matrimonio fallito durante una nuova relazione:

1. Prendersi del tempo per riflettere: La persona dovrebbe dedicare del tempo per capire cosa vuole davvero e valutare il futuro della propria vita sentimentale. 2. Essere onesta: La persona dovrebbe essere onesta con il partner e se possibile anche con l'ex-coniuge. La sincerità e la trasparenza sono fondamentali per evitare ulteriori problemi e conflitti. 3. Prendere le giuste decisioni: La persona dovrebbe prendere le decisioni giuste per sé stessa e per tutti coloro che sono coinvolti. Questo potrebbe significare prendere decisioni difficili, come la fine di una relazione, ma potrebbe essere necessario per il bene di tutte le persone coinvolte. 4. Chiedere aiuto: La persona potrebbe chiedere aiuto a un terapista o a un consulente matrimoniale per discutere delle proprie emozioni e pensieri. Un professionista potrebbe aiutare a capire meglio le proprie emozioni e guidare verso la giusta decisione.

In generale, la persona coinvolta dovrebbe prendere in considerazione gli effetti delle sue azioni sulla propria vita e sulla vita degli altri, e agire con rispetto e attenzione".

