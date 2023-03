Prof aniziano solo e malato, gli ex allievi lo rintracciano in ospedale a Vicenza: «Adesso lo curiamo noi»

Un anziano insegnante di filosofia malato e senza familiari viene aiutato da ex alunni che si stringono intorno a lui. Grazie a una ricerca tra gli ospedali del vicentino, gli ex studenti hanno rintracciato il professore ricoverato in ospedale di Vicenza e lo aiutano sia nella routine quotidiana che nell'organizzazione del trasferimento in una struttura adeguata. Lo riferisce il Corriere Veneto.

Il professore, Umberto Gastaldi, 82 anni, ha lasciato un ricordo positivo nei suoi ex allievi, che lo descrivono come un insegnante che li ha stimolati a ragionare e a sviluppare il loro pensiero critico. Gli ex alunni sono determinati a non abbandonare il loro vecchio professore e hanno ricevuto l'aiuto di centinaia di persone da tutto il mondo, tra cui un ex allievo della Nasa.

I ragazzi adesso sono diventati la sua famiglia, come hanno promesso. «Facciamo i turni per andare a trovarlo - raccontano al Corriere - ci riuniamo quasi tutti i giorni in videochiamata per risolvere i problemi pratici. Siamo adulti adesso: uniti siamo una forza stupefacente. E questo lo conforta».

