Bambina di 10 anni scrive una partitura: la suonano musicisti in tutto il mondo

Olive Wallace non aveva voglia di fare i compiti, così si è esercitata con il violino a casa sua in Pennsylvania. La bambina di 10 anni aveva l'obiettivo di creare una melodia in stile medievale, ma quando l'ha suonata dopo la scuola elementare il mese scorso, Olive ha pensato che la sua interpretazione fosse terribile. Ha lasciato la partitura scritta a mano sul tavolo quando è andata a dormire. La storia è raccontata dal Washington Post.

La madre di Olive, Mimi, ha trovato la partitura e si è chiesta come sarebbe suonata la canzone. La mattina dopo ha pubblicato un video su TikTok che mostrava la partitura e ha chiesto ad altri utenti di eseguirla. Da allora, musicisti di tutto il mondo hanno dato vita alla composizione di Olive, un risultato che ha sorpreso ma anche esaltato Olive e la mamma Mimi.

Mimi e il padre di Olive possono suonare rispettivamente il violoncello e la chitarra, ma Olive non ha esplorato la musica fino alla quarta elementare. Si è unita ai suoi amici nell'orchestra della sua scuola a West Grove, in Pennsylvania, nel 2021. All'inizio, Olive sentiva di non essere abile e voleva smettere, ma ha continuato a suonare il violino e ha imparato a scrivere spartiti e a suonare il clarinetto. Si è anche unita al coro della scuola e amava ascoltare le colonne sonore dei suoi film e programmi TV preferiti, come "Stranger Things", "Il Signore degli Anelli" e "Harry Potter".

Olive ha scritto la colonna sonora mentre si esercitava con il violino e ha utilizzato la matita per annotarla su un foglio di carta nella sua stanza. Ha impiegato circa mezz'ora per scrivere la melodia, che aveva l'intenzione di adattare allo spirito del suo mondo fantastico, una melodia che passava da toni drammatici a toni calmi.

Mimi ha pubblicato il video con la colonna sonora su TikTok senza dirlo a Olive e in poche ore ha ricevuto circa un milione di visualizzazioni, con i musicisti che già iniziavano a suonare la composizione. Olive era preoccupata che il suo spartito apparisse poco professionale, ma quando ha visto un pianista suonare la sua musica, è rimasta sorpresa.

I musicisti hanno continuato a suonare la partitura su vari strumenti, tra cui violino, clarinetto, chitarra, arpa, tromba, flauto, sassofono, violoncello e viola. Olive ha chiamato la canzone "For Greatness We Bring". Anche se aveva immaginato la melodia più lenta di quanto la maggior parte delle persone la suonasse, ha detto che un'orchestra d'archi l'ha eseguita perfettamente.

© Riproduzione riservata