Grande Fratello Vip, Pier Silvio Berlusconi blocca la replica: volgarità eccessiva

Secondo una indiscrezione de Il Fatto Quotidiano, la replica del Grande Fratello Vip prevista ieri La5 è stata annullata a causa di una forte reazione di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset. Il programma su Canale 5 era stato seguito da 2.574.000 spettatori con il 19.4% di share.

La richiesta di un cambiamento tangibile è stata espressa già in vista della prossima puntata, in programma lunedì prossimo.

Il clima negli uffici dell'azienda sarebbe stato molto teso dopo che Berlusconi ha visionato la puntata andata in onda il 2 marzo, a causa della presenza di un eccesso di volgarità e parolacce. Il quotidiano afferma che l'ad avrebbe fatto numerosi richiami alla produzione nelle scorse settimane, considerando tutto ciò come una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico. La trasmissione, condotta da Alfonso Signorini, va in onda in prime time su Canale 5 il lunedì e il giovedì, mentre La5 trasmette le repliche il martedì e il venerdì sera.

