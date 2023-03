Fedez e Chiara Ferragni si mostrano insieme su Instagram dopo un mese

La coppia più celebre d'Italia, ovvero il cantante Fedez e l'influencer Chiara Ferragni, è tornata a farsi vedere insieme su Instagram dopo quasi un mese. Questa volta è stato il cantante a pubblicare una foto dei "Ferragnez" riuniti nelle Instagram Stories.

La salute mentale di Fedez messa a dura prova

Poco prima di questa pubblicazione, Fedez ha condiviso la sua esperienza degli ultimi due mesi, durante i quali ha rivelato con le lacrime agli occhi di aver avuto "problemi di salute mentale", causati dagli psicofarmaci che ha iniziato a prendere dopo la diagnosi del tumore al pancreas. In particolare, ha parlato dell'antidepressivo che ha assunto da gennaio e che non era adatto per lui.

L'elogio di Fedez alla moglie Chiara Ferragni

Fedez ha anche voluto elogiare la moglie Chiara, dicendo che è stata l'unica persona vicina a lui in questo momento difficile. Negli ultimi mesi la coppia si era fatta vedere insieme solo raramente, ma ora la loro unione torna a mostrarsi sui social. La coppia è stata avvistata insieme una volta subito dopo Sanremo mentre entravano in un misterioso portone di Milano, l'altra volta più recente mentre erano a cena a Casa Cipriani a Milano e poi l'ultima in un agriturismo della bergamasca. Tuttavia, erano sempre stati fotografati da paparazzi, mentre ora la loro unione è tornata ad essere "social".

