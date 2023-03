Edicole ed ecommerce, una sinergia per incrementare le consegne

«L’iniziativa è finalizzata alla condivisione del trasportatore che rifornisce le edicole con i giornali, e che ora sarà incaricato di consegnare a domicilio gli ordini provenienti dall’ecommerce — spiega Andrea Liso, amministratore delegato di M-Dis —. Dall’altra parte, TYP collaborerà con noi per il delivery to point, ovvero la consegna degli ordini nelle edicole del nostro circuito su richiesta del consumatore».

I test sono cominciati a novembre e il progetto è già operativo in Trentino e in tre province toscane (Siena, Livorno e Piombino), mentre i prossimi obiettivi sono l’Alto Adige, la Liguria e il Friuli-Venezia Giulia, oltre a Pavia e Venezia . Per gli operatori dell’ecommerce, allargare i punti di consegna alle edicole si può tradurre in una riduzione del tasso di abbandono del carrello con conseguente incremento delle conversioni, mentre per le «case dei giornali» può diventare un veicolo per l’aumento della clientela.

La stessa iniziativa è stata intrapresa insieme a Gel Proximity, aggregatore di punti di ritiro che consente al consumatore di scegliere soluzioni diverse dalla consegna a casa, con cui verrà attivato anche il servizio di ritiro dei resi. Rimanendo sul fronte ecommerce, che nel 2022 ha fatto registrare una crescita del 55% nei volumi, per le edicole del circuito Primaedicola, prosegue con ottimi risultati la partnership con Amazon: «Il 2022 è stato un anno eccezionale, le 2.300 edicole che hanno aderito al servizio hanno consegnato un milione e 800 mila pacchi, un incremento del 22% sul 2021 — racconta Liso —. Quest’anno contiamo di confermare la crescita oltre il 20% e di aumentare il numero delle edicole che aderiscano all’iniziativa. Ad aprile partirà anche il ritiro dei resi, un servizio che garantirà un aumento dei volumi per le edicole».