Oggi è venerdì 17 ed è anche il St. Patrick’s Day: tra superstizioni e festa

Oggi è venerdì 17, così come accaduto anche nello scorso mese di febbraio, e per gli scaramantici si prospetta una lunga giornata in cui ci sarà da toccherà ferro. Una data davvero sfortunata?

È interessante notare che la superstizione del venerdì 17 non è condivisa in tutto il mondo: ad esempio, in Italia e in alcune parti dell'America Latina è considerata sfortunata, ma in altri paesi come la Francia, la Germania e la Spagna è il venerdì 13 ad essere ritenuto il giorno della sfortuna. In Giappone, invece, il numero sfortunato è il 4, in quanto la pronuncia del numero "shi" è simile alla parola "morte".

In ogni caso, la superstizione del venerdì 17 sembra essere particolarmente radicata nella cultura popolare, tanto che in alcune situazioni si arriva a evitare di fare alcune attività in quel giorno per timore di attirare sfortuna. Tuttavia, è importante ricordare che la superstizione è solo una credenza popolare e che non ha alcuna base scientifica o razionale.

Oggi si festeggia San Patrizio

Ma oggi è anche la festa di San Patrizio, in inglese Saint Patrick's Day o anche Paddy's Day e che cade ogni anno il 17 marzo. Si tratta di una delle ricorrenze più sentite in Irlanda, ma è ormai diventata popolare anche nel resto del mondo, compresa l'Italia.

Perché il colore verde e il trifoglio sono associati alla festa di San Patrizio? Il colore verde e il trifoglio sono diventati simboli iconici della festa di San Patrizio. Il motivo per cui il verde è associato alla festa potrebbe essere legato alla tradizione irlandese di chiamare la propria terra "L'isola smeraldo" per via del suo paesaggio lussureggiante e verde. Inoltre, il trifoglio, o shamrock, è diventato un simbolo di San Patrizio perché, secondo la leggenda, il santo lo utilizzò per spiegare la Trinità cristiana ai pagani irlandesi.

E allora è tutto pronto per stasera quando gli appassionati del mondo irlandese ed i cultori e non della birra si ritroveranno nei pub di tutta Italia per festeggiare il santo irlandese meglio ancora con una pinta di Guinness.

© Riproduzione riservata