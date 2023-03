Congedi paternità: in Italia sono aumentati del 38% in dieci anni

Sono in aumento in Italia congedi e dimissioni volontarie tra i padri per esigenze di cura dei figli. Il tasso di utilizzo del congedo di paternità è cresciuto in quasi 10 anni più di 38 punti percentuali. Nel 2021, 155 mila neopapà hanno usufruito del congedo di 10 giorni. A renderlo noto è Save the Children, in occasione della Festa del papà.

L’Organizzazione analizza, attraverso la lente dei dati, nuovi trend della paternità nel nostro paese. Tra il 2020 e il 2021, dunque, aumentano i padri che si dimettono per difficoltà a conciliare il lavoro con la cura del bambino/a, per ragioni legate ai servizi di cura (+43,9%) o all’organizzazione del lavoro in azienda (+66,2%). Insomma,

"sebbene il lavoro di cura dei figli rimanga in Italia un appannaggio prevalentemente femminile, i padri hanno iniziato a riappropriarsi del loro ruolo in famiglia e non vogliono più rinunciare al tempo speso con i figli a causa degli impegni lavorativi. Se ancora oggi sono le donne a dover rinunciare alla carriera o addirittura al posto di lavoro, perchè gli impegni a casa diventano un impedimento alla loro vita professionale, qualcosa finalmente si muove nell’universo della paternità».

