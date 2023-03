Fedez dopo la tragedia dei migranti a Cutro: "Voglio comprare una nave per salvarli"

La recente tragedia dei migranti a Cutro ha riportato l'attenzione sulla questione dei salvataggi in mare. Fedez, noto per il suo impegno in ambito sociale e solidale, ha dichiarato di voler acquistare una nave per soccorrere chi è in difficoltà. Nel corso del suo podcast "Muschio Selvaggio" del 20 marzo, il rapper ha intervistato Cecilia Strada dell'associazione Resq People Saving People, affrontando i temi delle migrazioni e dei soccorsi nel Mediterraneo.

Durante la conversazione, Strada e Fedez hanno discusso dei celebri donatori, come Ghali, Richard Gere e Roger Waters. Subito dopo Fedez ha annunciato di voler unirsi all'equipaggio della ResQ, l'organizzazione presieduta dall'ex magistrato Gherardo Colombo, per una missione nel Mediterraneo. Il cantante ha espresso il desiderio di scoprire quanto costi una nave e di vivere personalmente l'esperienza dei soccorsi in mare.

