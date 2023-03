TEDx Roma, la messinese Marzia Villari tra i relatori: la bellezza delle parole e il ritorno alla terra

Anche la messinese Marzia Villari domani, 24 marzo, terrà uno speech al TEDx di Roma Prati all’Università LUMSA. L'imprenditrice si unirà a un gruppo di relatori di fama internazionale provenienti da diversi settori. Sul palco del prestigioso evento, Marzia Villari parlerà del suo approccio al lavoro e alla comunicazione.

La passione per le parole e le connessioni

Così l'imprenditrice messinese anticipa sui social il tema del suo intervento: “Ritorno alla terra”: “Credo nella bellezza delle parole e amo lavorare creando connessioni e valorizzando le possibilità di apprendimento che la rete può dare”.

Get on the Future: il tema del TEDx Roma Prati

Il TEDx di Prati avrà come tema Get on the Future: “Il futuro non solo come incognita, ma come occasione per cambiare il mondo”. L'evento vedrà la partecipazione di relatori di fama internazionale, come l'ex cestista campione NBA Linton Johnson, e l'astrofisica Mariafelicia De Laurentis, la prima ad aver scattato una foto al buco nero Sagittarius A*.

Un evento gratuito e aperto a tutti

L'evento sarà gratuito e aperto a tutti, all'insegna del dialogo costruttivo tra il pubblico e gli speakers, moderato dal giornalista di TV2000 e docente dell’Università LUMSA Fabio Bolzetta. Una grande occasione per condividere idee, esperienze e conoscenze, e per stimolare il dibattito su temi di attualità e di rilevanza globale.

