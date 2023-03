Sulle ricette il pediatra prescrive il gelato ai bimbi per "placare le ansie delle mamme"

Il pediatra Rocco Saldutti, con studio ad Acquaviva delle Fonti (Bari), ha iniziato a prescrivere ricette inusuali per alcuni dei suoi piccoli pazienti che non presentano gravi patologie. Invece di prescrivere farmaci, il dottor Saldutti suggerisce dolci come gelati e biscotti come trattamento alternativo. La notizia è riportata da Repubblica.

Una delle ricette recenti prevedeva due gelati al giorno per una piccola paziente: uno alla vaniglia alle 8 del mattino e uno al pistacchio alle 20, da consumare per tre giorni. Un'altra ricetta prescriveva tre biscotti ogni otto ore per cinque giorni, con la raccomandazione di sospendere il trattamento in caso di mal di pancia.

Queste prescrizioni non convenzionali, spiega il medico, sono state ideate "per placare le ansie delle mamme e fornire un approccio più leggero al trattamento dei bambini senza gravi patologie". Il dottor Saldutti ritiene che, in alcuni casi, i benefici psicologici di questi "trattamenti" possano essere utili sia per i bambini che per le loro famiglie.

Il pediatra sottolinea che queste ricette speciali sono destinate esclusivamente ai pazienti che non necessitano di interventi farmacologici e che non presentano gravi problemi di salute. L'obiettivo è quello di offrire un'alternativa alle medicine quando non sono strettamente necessarie, evitando così di somministrare farmaci inutili ai bambini e di appesantire ulteriormente il sistema sanitario.

