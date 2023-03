Tony Effe e Marvin Vettori coinvolti in una rissa alla Milano Boxing Night VIDEO

Il noto rapper romano Tony Effe, membro della Dark Polo Gang, è stato coinvolto in una rissa durante la Milano Boxing Night all'Allianz Cloud. Appassionato di sport da combattimento, Tony Effe era presente all'evento insieme a Fabio Rovazzi e al campione di MMA Marvin Vettori. La notizia è riportata da Gazzetta.it.

La rissa sarebbe scoppiata dopo con diverbio con Ion Real Deal, un altro rapper e pugile di Roma. Il motivo alla base della scazzottata risalirebbe a una storia su Instagram, in cui Ion avrebbe usato frasi pesanti contro Tony Effe. Anche Marvin Vettori si è ritrovato coinvolto nella zuffa.

Last night during a DAZN Boxing event in Milan, Italy, Italian rapper Tony Effe started a brawl with Italian rapper and pro boxer Ion.

Tony's good friend and UFC middleweight Marvin Vettori stepped in and hammer punched Ion knocking him down.

