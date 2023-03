Il ritorno di Platinette sui social dopo l'ictus: la foto di Mauro Coruzzi dall'ospedale

Per la prima volta dopo il ricovero in ospedale a causa di un ictus ischemico, Platinette, ovvero Mauro Coruzzi, ha condiviso una foto su Instagram mostrando il suo stato d'animo positivo. La foto ha ricevuto migliaia di like e commenti da amici, colleghi e fan. In precedenza, Coruzzi aveva condiviso un'immagine della sua cagnolina che scorrazzava nel prato davanti all'ospedale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mauro Coruzzi Platinette (@platimauro_o_mauroplati)

Marco Liorni, conduttore di Italia Sì, programma Rai1 in cui Platinette è una presenza fissa, ha fornito aggiornamenti sullo stato di salute di Coruzzi, spiegando che sta bene e che presto inizierà il percorso di riabilitazione. Barbara Alberti, amica e "sostituta" di Platinette nel programma, ha confermato il miglioramento, che è stato evidente anche nella foto condivisa da Coruzzi.

© Riproduzione riservata