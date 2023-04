Pesce d'aprile su Wikipedia, morto Brad Pitt ma è fake news

Pesce d’aprile su Wikipedia: l'enciclopedia on line dà oggi per morto l’attore Brad Pitt ma solo nel primo rigo del titolo e solo nella versione italiana. Aprendo la biografia invece un sospiro di sollievo: l’attore americano, classe 1963, due volte premio Oscar (uno da produttore e uno da non protagonista) è invece in vita. L’utimo film di Pitt è il kolossal Babylon e ora l’attore è sul set con l'amico George Clooney per il thriller Wolves di Jon Watts, il loro quinto film insieme.

