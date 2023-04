Vanno di moda i matrimoni... analcolici. Ecco cosa sono le nozze "a secco" negli Usa

I matrimoni "a secco", ovvero senza alcol, stanno diventando sempre più popolari tra le coppie che decidono di eliminare le bevande alcoliche dal loro grande giorno. Questa tendenza ha visto un'impennata di interesse su piattaforme come TikTok, dove l'hashtag "drywedding" (#matrimonioasecco) ha raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni. Lo racconta AbcNews.

Le ragioni per scegliere un matrimonio a secco possono variare: alcune coppie sono preoccupate per la sicurezza dei loro ospiti, altre vogliono risparmiare sui costi delle bevande, che rappresentano circa il 25% del costo complessivo di cibo e bevande in un matrimonio. Nel 2023, si stima che quasi il 4% delle coppie celebrerà un matrimonio senza alcol negli Stati Uniti, secondo il sito web del registro delle nozze Zola.

