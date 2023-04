I dolci di Pasqua: la colomba più venduta dell'uovo

La colomba batte le uova di cioccolato e si classifica come dolce preferito delle feste tanto che sarà presente in quasi sette case su dieci (69%). E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè 'La Pasqua 2023 degli italiani a tavolà che fotografa le abitudini di consumo per la prima grande festa tradizionale di quest’anno. La colomba stacca di sei punti percentuali il tradizionale dolce di cioccolata che non mancherà nel 63% delle case. «Se negli acquisti pasquali in tempo di guerra si verifica dunque una preferenza per la colomba simbolo della pace - rileva Coldiretti - va comunque sottolineato come la versione tradizionale del dolce si sia nel tempo arricchita di nuove versioni con variazioni che vedono l’uso di ingredienti agricoli e a km zero come i grani antichi, l’olio extravergine d’oliva, il melograno, i frutti di bosco, il miele.

