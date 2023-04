Ristorante vieta l'uso del cellulare: i clienti si concentrino sul cibo

Il proprietario del ristorante di ramen Debu-chan a Tokyo vieta ai clienti di usare il telefono mentre mangiano. La notizia è riportata dalla Cnn.

Kota Kai, il proprietario, ha deciso di bandire l'uso degli smartphone durante i pasti nelle ore di punta, suscitando un dibattito sui social media in Giappone. Il ristorante, situato nel quartiere di Shinjuku, è specializzato in ramen Hakata, un tipo di ramen che si deteriora rapidamente. Kai parla personalmente con i clienti per chiedere loro di non utilizzare il telefono durante il pasto, sottolineando che il ramen è un'esperienza di intrattenimento che include delle regole.

Cos'è il ramen Hakata

Il ramen Hakata è una varietà di ramen originaria della città di Hakata, situata nella prefettura di Fukuoka, nell'isola di Kyushu, nella parte occidentale del Giappone. Questo tipo di ramen è noto per il suo ricco brodo a base di ossa di maiale, che viene bollito a lungo per ottenere una consistenza cremosa e densa. Le caratteristiche principali del ramen Hakata sono i suoi noodles sottili e dritti, solitamente di circa un millimetro di larghezza, e il suo brodo bianco e intenso. Gli ingredienti aggiuntivi possono includere fette di maiale arrosto, alghe, germogli di bambù, uova sode e cipolla verde.

© Riproduzione riservata