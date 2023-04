"L'Isola dei Famosi", l'ex suora Cristina Scuccia tra i naufraghi

Cristina Scuccia, l'ex suora che ha abbandonato i voti, parteciperà al reality "L'Isola dei Famosi" condotto da Ilary Blasi. Il programma andrà in onda su Canale 5 a partire dal 17 aprile in prima serata. L'annuncio della sua partecipazione è stato dato dal profilo Instagram ufficiale de "L'Isola dei Famosi" che ha pubblicato una foto della cantante siciliana, scrivendo: "Cristina Scuccia è pronta ad affrontare una nuova e avvincente avventura sull'isola". Cristina Scuccia è stata membro dell'ordine delle Suore orsoline della Sacra Famiglia e ha vinto il talent show "The Voice of Italy" nel 2014, nella squadra di J-Ax. Grazie alla sua vittoria ha ottenuto un contratto con la Universal Music.

