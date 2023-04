Diritti, opposizioni all'attacco: l'Italia si schiera con Orban

Opposizioni parlamentari compatte contro la decisione dell’Italia di non aderire alla causa nei confronti dell’Ungheria avviata dalla Commissione e dal Parlamento europeo e da altri 15 Paesi dell’Unione davanti alla Corte di Giustizia dell’Ue, per la legge che vieta la diffusione di corrette informazioni sull'omosessualità ai minori, sui media e nelle scuole.

Partito democratico, Movimento 5 stelle, Azione, Più Europa e Alleanza Sinistra e Verdi, con i loro rappresentanti che hanno aderito all’intergruppo parlamentare per la tutela e la promozione dei diritti delle persone Lgbtiq+, criticano aspramente la decisione del governo «di non schierarsi dalla parte dei diritti», di «allontanarsi dalle tradizionali alleanze» e di scegliere quella che definiscono «un’incomprensibile vicinanza al blocco di retroguardia dell’Unione Europea».

«Il governo Meloni fa una scelta di campo e si schiera con Orban», si legge ancora in un comunicato firmato da Alessandro Zan (Pd), Barbara Floridia (capogruppo M5s al Senato), Ivan Scalfarotto (Iv-Azione), Riccardo Magi (segretario di +Europa), Ilaria Cucchi (senatrice di Avs) e da altri 25 parlamentari della minoranza.

Tra i Paesi a favore dell’iniziativa europea ci sono Francia e Germania (che ieri, ultimo giorno utile, hanno aderito all’iniziativa), Paesi Bassi, Spagna, Austria, Portogallo, Danimarca, Irlanda, Belgio, Lussemburgo, Malta, Finlandia, Svezia, Slovenia e Grecia. Contrari sono invece i governi di Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Bulgaria, Romania, Cipro, Croazia, Estonia, Lettonia e Lituania.

L’intergruppo esprime anche «preoccupazione» per «la strada ultra oscurantista imboccata» da Roma e ribadisce l’impegno «a lanciare una sfida al governo affinchè finalmente si giunga anche in Italia a riconoscere a tutti i cittadini piena parità davanti alla legge, come in tutta quella parte d’Europa alla quale l’Italia da sempre appartiene».

Intanto l’Ungheria si oppone alla decisione dei quindici Paesi che hanno sottoscritto il ricorso presentato contro la legge varata nel giugno del 2021 che vieta «la rappresentazione e la promozione» dell’omosessualità e del cambio di sesso nei confronti dei minori. «Non cederemo alle pressioni, proteggeremo i nostri figli», ha scritto ieri su Facebook la ministra della Giustizia, Judit Varga, annunciando senza ulteriori dettagli «nuove misure» in autunno. «E' triste - ha aggiunto - vedere che diversi Paesi dell’Ue soccombano alla propaganda di genere promossa da Bruxelles e oltre Oceano».

© Riproduzione riservata